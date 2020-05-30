حملات لمتابعة تنفيذ المشروعات وأعمال التشجير والتجميل بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال متابعة المشروعات التنموية والإنتاجية بالمحافظة، وكذلك أعمال التشجير والتجميل التى تتم بالأحياء والمراكز، للوقوف على سير العمل، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع المشروعات.

وشدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات والمخالفات من الشوارع والميادين، وتكثيف الحملات اليومية لرش وتطهير جميع الأماكن والقرى التى تظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين.

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، اليوم السبت، حملة مكبرة لتشجير حديقة شارع الكورنيش بمنطقة الوليدية بجوار قناطر أسيوط الجديدة، وزراعة أشجار الفيكس، فضلًا عن اعمال النظافة والتجميل بالمنطقة، ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين والشوارع وزراعة الأشجار بها لإضفاء الشكل الجمالى للحدائق والميادين.

ومن جانب آخر، جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات فى الأسواق ووسائل المواصلات وجميع المصالح ومجمعات الخدمات، وتجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان ومنع التجمعات، والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم، وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس.