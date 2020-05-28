محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.7%

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 %، ونسبة 80.50 % للإعدادية المهنية.

وقال محافظ أسيوط، إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتماًما كبيرا بالعملية التعليمية، في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشار صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى نجاح 60 ألفا و381 طالبا، لافتا إلى أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 100 %، والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 92.5 %.