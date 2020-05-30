وزير الصحة الأسبق: جربنا علاج 20 مصابا بكورونا بالبلازما حتى الآن

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن العلاج بالبلازما مازال في طور التجارب، مثل ما يحدث مع بعض العقاقير.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، لـ"الوطن"، أن "العلاج بالبلازما، هو بروتوكول من وزارة الصحة، واستخدام البلازما، يجب أن تكون من شخص متعافي منذ فترة تتراوح من أسبوعين إلى شهر، ولديه أجسام مناعية مضادة للكورونا، وأن تكون فصيلة الدم الموجودة به نفس فصيلة الدم للشخص المصاب".

وأضاف وزير الصحة الأسبق، أن العلاج بالبلازما حتى الآن هي بروتوكول علاجي يتم بالتعاون بين وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث، وتم تجربته على 20 مريضا حتى الآن، مؤكدا أن نسبة كبيرة منهم تحسنت بعد استخدام العلاج البلازما.

وبشأن استخدام أدوية التجلط مع جميع المرضى المصابين، قال: "موجودة في مختلف البروتوكولات العلاجية الموضوعة من قبل وزارة الصحة والجامعات المصرية، ويتم إعطاؤها للمرضى لمنع التجلط للدم من خلال الفم، ويعطي كواقي أو علاجي".