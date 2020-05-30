"أطباء القاهرة" تعلن غلق مقرين لمدة أسبوع للتعقيم ضد كورونا

أعلنت نقابة أطباء القاهرة، وقف العمل في مقرها الرئيسي ومقر مدينة نصر من السبت 30 مايو لمدة إسبوع، على أن يستأنف العمل من السبت 6 يونيو في المواعيد من 9 ص وحتى 2 ظهرا يوميا، عدا أيام الجمع.

وأكّدت النقابة أن الإغلاق بغرض التأكد من سلامة بيئة العمل وضمان عدم وجود إصابات بالعدوى الوبائية بين الموظفين، وتأكيد إجراءات التعقيم.

وأعلنت النقابة، أنها ستوزع واقيات للوجه مجانية لأعضائها، مؤكدة أنه سيتم خلال أسبوع الغلق، صرف ما يتوفر من مواد وقائية مجانا، للأطباء ممن لا تتوافر لهم المستلزمات الكافية في أماكن عملهم الحكومية، وذلك عن طريق التواصل مع محمد شعبان المشرف على المقر الرئيسي، مشيرة إلى وجود كمية من واقيات الوجه حاليا .