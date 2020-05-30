أطفال ماتوا حرقا.. صور ضحايا اشتعال النار في شقة الدقي

حصلت "الوطن" على صور الأشقاء الأربعة المتوفين في حادث حريق شقة الدقي، وذكرت التحريات والتحقيقات أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في تكييف الشقة، أدى لنشوب الحريق، والتهمت النيران أجساد الأطفال الأربعة.

وقالت التحريات إن قوات الشرطة تمكنت من إنقاذ والد ووالدة الأطفال، وتبين أن والدهما "طبيب قلب"، يدعى محمد سعيد الجمال، وزوجته.

كانت التحريات والتحقيقات في حريق شقة الدقي، كشفت عن أن الحريق أسفر عن مصرع 4 أطفال أشقاء، في حريق بإحدى الشقق السكنية في الدقي، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل، ولم يتمكن الزوجان من إنقاذ أطفالهما، ومات الأطفال حرقا وجدتهم والدة "الأب".

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه بمجرد تلقي البلاغ من الأهالي انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي، معاون المباحث، بصحبة 6 سيارات إطفاء.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الشقق المجاورة، وأجرت القوات تحت قيادة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث وسط الجيزة، معاينة لمكان الحريق، وتبين العثور على 5 جثث لـ4 أطفال أشقاء، وجدتهم "والدة الأب"، متوفين نتيجة اشتعال النيران في الشقة.