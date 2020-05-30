إجراء أول حالة ولادة لمصابة بكورونا في المستشفيات التعليمية بالقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم السبت، عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الجمهورية التعليمي بالقاهرة.

وأفاد الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، بأن المريضة موجودة بالعزل الطبي بمستشفى الجمهورية التعليمي، وهي إحدى المستشفيات التي انضمت حديثا للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتتبع مستشفى أحمد ماهر إداريا، وبها قسم مخصص لعزل المصابين من الأطقم الطبية وقسم خاص مجهز للقيام بالغسيل الكلوي لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتعد هذه هي أول حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية بالقاهرة بعد حالة الولادة التي تمت بمستشفى سوهاج التعليمي، الأسبوع الماضي.

وصرح د. أحمد عبد العزيز مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، بأن الحالة وضعت مولودها اليوم بمستشفى الجمهورية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبي، حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبي متميز ويضم: د. عبد الرحمن فتحي، ود. محمد أبو بكر محمد تخصص نساء، ود. هشام محمد تخدير، ود. محيي الدين سويلم أطفال، ومنة الله حسن تمريض، ومحمد شحاتة عامل، وتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالتهما مستقرة.