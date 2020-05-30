الصحة: 1047 مكالمة هاتفية استقبلها الخط الساخن للدعم النفسي في إبريل

كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة، تقريرها للاتصالات التي تلقاها الخط الساخن للدعم النفسي، أثناء أزمة فيروس كورونا خلال شهر إبريل الماضي.

وأفاد التقرير تلقي الخط الساخن 1047 مكالمة هاتفية، من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، نحو 50%، منها من محافظة القاهرة فقط بـ539 مكالمة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس، مع مديري المديريات ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية، وبعض قيادات الوزراة، عبر تقنية "كول كونفرانس"، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والوقوف على تطورات الموقف أولًا بأول.

ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع، بإطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية، لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما أنه جار توفيرها في الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن محتويات الحقيبة من الأدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية، ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا، بمشاركة الرائدات الريفيات في عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.