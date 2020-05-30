الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا ويغلق مداخل بيت لحم

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بدم بارد على الشاب إياد الحلاق، 30 عاما، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية- الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تركت الشاب الحلاق ينزف على الأرض ومنعت أحدا من الاقتراب منه، حتى ارتقى شهيدا. وأغلقت قوات الاحتلال الأبواب الرئيسية المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اقتحمت منزل الشهيد في حي وادي الجوز.

وادعت قوات الاحتلال أنها اشتبهت بأن الشاب الجلاد كان يحمل مسدسًا، وتبين لها فيما بعد أنه لم يكن مسلحا، وأنها فتحت تحقيقا.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، جميع مداخل محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وجاء ذلك بعد أن أعلنت شرطة الاحتلال أن أحد عناصرها أصيب جراء دهسه بواسطة دراجة نارية على حاجز الأنفاق غربي بيت لحم. ووصفت مصادر إسرائيلية حالة المصاب بالمتوسطة، فيما شرعت قوات الاحتلال بأعمال التحري والبحث للوقوف على خلفية الحادث.

وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، جريمة اغتيال الشهيد الحلاق، وقال في بيان صحفي، إنه يقع على عاتق المجتمع الدولي رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها المنظمة فورًا ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح التحقيق الجنائي، دون تأخير قبل اغراق فلسطين بجرائم لا حصر لها.

وأصيب شاب، اليوم، برصاص قوات الاحتلال جنوب طولكرم، وأوضحت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز جبارة العسكري أطلقت النار على الشاب البالغ من العمر 31 عامًا ما أدى إلى إصابته في قدمه، مشيرة إلى أن طواقمها نقلت الشاب المصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.