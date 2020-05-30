العليا للفيروسات: 5000 جهاز تنفس لمصابي كورونا و90% من الحالات "بسيطة"

أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك أكثر من 5000 جهاز تنفس صناعي متوفر لمصابي كورونا، سواء في المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة، قائلا: "الحمد لله، الأماكن في الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعي متوفرة، ولا يوجد أي عجز" .

وأوضح "حاتم" في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك زيادة في معدل الإصابات بالمرض بين المواطنين، ولكن أكثر من 90% من الحالات بسيطة جدا، ولا تحتاج لمستشفيات، أما الحالات المتوسطة فيمكن أن تحتاج إلى مكان في المستشفى، ماعدا الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي وهي "الحمد لله، قليلة جدا جدا جدا".

وبشان البروتوكول العلاجي للمصابين، قال وزير الصحة الأسبق: "حدث تعديل بسيط للبروتوكول العلاجي للمرض، هو أن الحالات البسيطة وبدون أعراض، سيجري عزلهم منزليا أو في المدن الجامعية أو نزل الشباب، ومتابعتهم بالعلاج، لأنهم كانوا يشغلون عددا كبيرا من أسرة مستشفيات العزل.

وأشار إلى أن توقع انخفاض عدد الإصابات مطلع يوليو المقبل، يرجع إلى إرتفاع درجات الحرارة، وصعوبة انتقال الفيروس عبر الأسطح، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحظر الذي جرى تطبيقه فترة إجازة عيد الفطر المبارك، كما أنه مع زيادة عدد الحالات سيحدث تنشيط لما يسمى بالمناعة المجتمعية.