الهند تسجل قفزة قياسية في الإصابات بكورونا.. مودي: المعركة طويلة

سجلت الهند 7964 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، اليوم، في قفزة يومية قياسية، مما يثير احتمال تمديد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إجراءات العزل العام إلى ما بعد 31 مايو.

وفي رسالة مفتوحة بمناسبة مرور عام على ولايته الثانية، ناشد مودي سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة اتباع جميع قواعد العزل العام وإغلاق المنشآت لمنع انتشار الجائحة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال إن أمام الهند "معركة طويلة" مع فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد-19، مؤكدا: "بلدنا محاصر‭‭‭ ‬‬‬بالمشكلات وسط عدد هائل من السكان وموارد محدودة.. وأن العمالة المحلية والوافدة تعرضت لمعاناة‭‭‭ ‬‬‬جسيمة بسبب القيود".

وأضاف مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم، أن الحكومة قد تمدد العزل العام إلى ما بعد 31 مايو. ولم ترد وزارة الداخلية على طلب لمزيد من التعليق.

وتشير بيانات رويترز إلى أن الهند سجلت في المجمل 173763 حالة إصابة بكوفيد-19 و4971 وفاة لتكون تاسع أكثر الدول تضررا بالجائحة على مستوى العالم.