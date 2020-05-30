طقس الغد.. معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما يكون مائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة ومائل للبرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح على جنوب سيناء، مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 30 19

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 18

دمنهور 27 19

بلطيم 25 19

مطروح 24 17

السلوم 29 16

سيوة 32 17

بورسعيد 23 18

دمياط 23 19

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 17

العريش 24 17

رفح 24 18

رأس سدر 27 20

نخل 27 12

نويبع 31 22

طابا 28 17

كاترين 26 13

الطور 27 21

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 31 24

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 36 21

الأقصر 37 23

أسوان 37 25

إدفو 37 24

أبوسمبل 35 24

الوادي الجديد 34 22

شلاتين 32 25

أبو رماد 32 24

حلايب 30 26

رأس حدربة 31 25