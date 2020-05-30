غدا.. 782 مسجدا تستقبل المصلين في نجران السعودية

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران السعودية، 782 مسجدا وجامعا بالمنطقة لاستقبال المصلين، غداً، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أنه جرى الانتهاء من تعقيم وتطهير المساجد والجوامع، بالتعاون مع أمانة المنطقة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين العصيمي أنه جرى إبلاغ الأئمة والخطباء والمؤذنين بفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، والتوجيه، وبحث المصلين على ضرورة لبس الكمامة القماشية، وإحضارهم السجادة الخاصة بهم، وعدم تركها بعد الصلاة، إضافة إلى عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، مع التأكيد برفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلٍ وآخر، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء حتى إشعار آخر.