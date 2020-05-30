حظك اليوم الأحد 31-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يلهم الناس من حوله ولديه ثقة كبيرة بنفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك وتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات وقد يجعلك ذلك أكثر استعدادا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.