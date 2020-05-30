حسن حسني: ماكنتش بنام عشان ألاقي إيفيه أرد بيه على هنيدي

حقق الفنان حسن حسني، نجاحًا كبيرًا مع الفنانة فيفي عبده ومحمد هنيدي، على خشبة المسرح، من خلال مسرحية "حزمني ياه"، والتي أنتجت في التسعينيات من القرن الماضي، ونالت إعجاب الجمهور بشكلٍ ضخم.

وكشف حسن حسني، لأول مرة، كواليس هذه التجربة، إذ قال في حواره مع الناقد الفني طارق الشناوي، والذي نُشر في كتاب "المشخصاتي" إحدى الإصدارات المطبوعة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، إنه لم يتخوف من إعطاء الفرصة لـ"هنيدي" في تلك المسرحية، وأن يسحب البساط من تحت قدميه، قائلًا: "أنا بحب أباصي".

وقال: "أحب أن أعطي مساحة للذي يقف أمامي، بل كنت بلغة كرة القدم –أباصي- الإيفيه كأنه كرة، ولازم تدخل جول.. مثلا هنيدي في مسرحية (حزمني يا) بعد رابع يوم عرض، قال: أنا ماشي!! وسلم ورقه، لكنني لم أتركه، وأمسكت به وقلت لهم: اعملوا له جلبابًا مثل جلبابي، ومن هنا اخترعت له مشهد (القرين)، وكان وش السعد عليه.. وكمل هنيدي لدرجة أن سمير العصفوري عندما كان يقوم بتغيير الديكور في العرض، يقول لي: حسن .. خد هنيدي وادخل اعمل مشهد كلمتين تلاتة.. الكلمتين تلاتة أصبحوا ساعة.. وارتفعت مناطق الضحك في المسرحية بطريقة غير متوقعة".

وأضاف: "محمد هنيدي كان يفاجئني بإيفيه.. لو أنا ربنا لم يكرمني بالرد عليه في الحال كنت لا أنام إلا ثاني يوم عندما أحضر إيفيه أعلى منه أرد به، وهكذا يستمر العمل الفني في الاكتمال على خشبة المسرح، من خلال هذا التعاون.. هذه الفترة كان هنيدي ما شاء الله عليه وأنا أيضًا طايح معه، تألق ونجاح وربنا بيكرمه، والناس بتحبه.. هنيدي كان جميل رغم أنه كان سيعتذر عن الاستمرار ولكني أيقنت بأن لديه شيئًا خاصًا وإضافة وسينجح".

مسرحية "حزمني ياه" تدور أحداثها حول رجل فقير يدعى الزواوي يعيش مع زوجته بهيجة وأخوته في فيلا صغيرة ورثها عن عائلته ويحاول العديد شرائها منه لكنه يرفض ذلك لأنه يريد المحافظة على ميراث عائلته، فوزي رجل أعمال وهو أحد الطامعين في شراء الفيلا فيقوم بمهاجمة الفيلا، لكنه يفشل بالاستيلاء عليها، حيث يقوم أخوة الزواوي بالانتقام من فوزي حماية لأخيهم.

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا.