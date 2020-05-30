مصدر بالجيش الليبي: وضعنا خطة لاصطياد رؤوس قادة الميليشيات

قال مصدر بالجيش الوطني الليبي، لـ"الوطن"، إن الجيش وضع خطة خلال الفترة الأخيرة تقوم على اصطياد رؤوس الإرهاب والمرتزقة الذين دفعت بهم تركيا إلى محاور القتال ضد الجيش الوطني.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك الخطة نجحت حتى الآن في القبض على الإرهابي السوري الخطير أوبكر الرويضاني، كما نجحت في إسقاط قائد فرقة السلطان المراد الإرهابية، واستطاع الجيش الوطني قتل عدد من أكبر قيادات ميليشيات "طرابلس".

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، فجر اليوم، عن مقتل قائد فرقة السلطان مراد الإرهابية المدعو مراد أبو حمود العزيزي في ضربة قوية من الجيش الليبي للمرتزقة السوريين الذين تدفع بهم تركيا منذ أشهر للقتال إلى جوار ميليشيات "طرابلس".

ووصفت شعبة الإعلام الحربي الليبي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "العزيز" بأنه المرتزق السوري المدعوم تركياً وقد تم قتله في محور طريق المطار في العاصمة "طرابلس". وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، مساء أمس الأول، أنه "لا مكان للقوى الأجنبية أو المرتزقة على أرض ليبيا".

وتواصل تركيا الدفع بالمرتزقة إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة خصوصا من فئة الأطفال دون 18 سنة.