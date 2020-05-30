"العاملين بالسكة الحديد": إجراءات مشددة للحفاظ على الركاب والعاملين من كورونا

أكد عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن هناك حزمة من الإجراءات الجديدة تنفذ حفاظا على الركاب والعاملين، من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اعتبارا من السبت 30 مايو 2020.

وقال فكري إن أهم تلك الإجراءات هو الالتزام بارتداء الكمامة، وعدم دخول أي راكب لأي من محطات السكة الحديد أو مترو الأنفاق غير مرتديا للكمامة كذلك عدم ركوب القطارات دون ارتداء الكمامة كذلك الأمر بالنسبة لكل العاملين سواء بالقطارات أو داخل المكاتب لا بد من ارتداء الكمامات؛ للحد من انتشار ذلك فيروس كورونا.

وأضاف رئيس النقابة أن هناك عددًا من القطارات سيجرى تعديل مواعيد قيامها لتتناسب مع مواعيد الحظر، فضلا عن الدفع بعدد أخر من القطارات للحد من الزحام سواء في السكة الحديد أو مترو الأنفاق.