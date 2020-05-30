السكة الحديد: توفير الكمامات بسعر رمزي لغير القادرين بشباك التذاكر

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن وزير النقل المهندس كامل الوزير، تفقد صباح اليوم، الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالقطارات، وذلك حرصا على سلامة الركاب.

وأضاف رسلان، خلال تصريحات خاصة لفضائية EXTRA NEWS، أن هناك تعاون تام من الركاب لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بارتدائهم للكمامات وحرصهم على المسافات الأمنة، والجزء الأخر من غير القادرين توفر له الهيئة كمامات على شباك التذاكر بسعر مخفض.

وتابع: نتخذ كافة الإجراءات الوقائية بتعقيم القطارات وشبابيك التذاكر وأرصفة المحطات ولاحظنا الوعي الكامل من جانب الركاب بالتعاون معنا في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.