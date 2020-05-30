وفاة مهندس مصري بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

توفي مهندس مصري في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تدهور حالته الصحية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف محمد العالم -الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والمقيم في واشنطن- في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، تفاصيل الوفاة؛ وهي لمواطن يدعى رأفت زيدان في العقد الخامس من العمر، ويعمل مهندسًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد توفي بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى أحد مستشفيات العزل الصحي.

وينضم المتوفى إلى أعضاء الجالية المصرية بولاية نيوجيرسي، ممن ثبت وفاتهم نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" ويتخطي عددهم 11 شخصاً.

وأشار "العالم"، إلى أنه تم دفن جثمان المتوفى بأحد المقابر الخاصة بالمراكز الإسلامية المتواجدة بالولاية حسب قواعد الشريعة الإسلامية مع تواجد شرطي للإشراف على عملية الدفن.