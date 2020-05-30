بالكمامة.. سائقو "الأجرة" يتحدون كورونا في الغربية

رفع المئات من سائقي سيارات الأجرة والسرفيس بمواقف قرى ومراكز محافظة الغربية، اليوم، شعار الالتزام بالماسكات والكمامات الوقائية، فضلا عن إلزام الركاب بارتدائها فى إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المحافظ يشكل لجان رقابية وينذر بفرض غرامات فورية

كما رصدت "الوطن" تكليفات رسمية من محافظ الغربية بتشكيل لجان رقابية لمحاسبه المخالفين لتلك الإجراءات، وفرض كافة الغرامات الفورية على المخالفين ومواجهتهم قانونيا وإداريا.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، مع مراعاة فتح منافذ وسائل النقل، والالتزام بتقليل عدد الركاب، حتى منتصف الشهر الجاري.

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