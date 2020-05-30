الزراعة: تطهير 90323 منشآة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، أنه منذ بداية أزمة كورونا تم وضع خطة عمل داخل الهيئة تتمثل فى تقليل التكدس للحد من الاختلاط، تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء مع مراعاة عدم تأثر المهام التي تقوم بها الهيئة.

وأوضح محمود في تصريح له على هامش تطهير مؤسسة دار التحرير بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة البيطرية قامت بتطهير أكثر من 90323 منشآة حكومية وغير حكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتقليل الحمل الفيروسي، مع توفير معدات الحماية الشخصية والمطهرات اللازمة وتوزيعها على مديريات الطب البيطري وتوزيع مستلزمات العمل من أدوية ومبيدات ولقاحات ومستلزمات بيطرية من المخازن الرئيسية إلى كافة المحافظات، تحسباً لأي حظر شامل قد يفرض في أي منطقة جغرافية.

من جانبه، قال الدكتور سيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة: "إننا نقوم بتطهير المؤسسات في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية خلال الظروف التي تشهدها مصر حاليا"، موضحا أن عمليات التطهير يقوم بها فريق متخصص برئاسة المدير العام للإدارة الوقائية البيطرية.

وأوضح أن الإدارة مستمرة في عملها وبكامل قوتها منذ بداية أزمة كورونا في منتصف مارس الماضي وحتى الآن، ويعملون على مدار اليوم في ظل تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور صبرى زينهم، مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن الإدارة معنية بمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والأوبئة ذات المنشأ الحيواني.

وتابع: "هذا دور أصيل للطب الوقائي البيطري وعندما ظهر وباء كوفيد 19، وتطرقت الأبحاث أن الفيروس المسبب للوباء من عائلة فيروسات الكورونا، وهي من منشأ حيواني ولكن في الحياة البرية، وتتمركز معظمها في الخفافيش والثعابين وأكل النمل ولا علاقة لحيوانات المزرعة بها، وأخذنا على عاتقنا عمليات التطهير والتعقيم وكان هذا بتكليف مباشر من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لجميع مديريات الطب البيطري بجميع المحافظات".

وأوضح أنه منذ الإعلان عن ظهور حالات في مصر، تم تطهير آلاف المنشأت الحيوية للدولة، حيث تم تشكيل فريق عمل مركزي للوزارات والهيئات ومكاتب البريد ودور العبادة وجميع المباني الخاصة بالأحياء وعددهم 37 حي بمحافظة القاهرة وأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وجميع المنشأت التي يتعامل معها المواطنين، ثم توسعنا بالعمل ونظمنا فريق لكل حي يتبع الإدارة البيطرية بالحي لاستمرارية العمل حتى انتهاء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها.

وأكد أن الهئية مستمرة في برامج تحصين حيوانات المزرعة والماشية والأغنام ضد الأمراض المتوطنة، كما كنا قبل الجائحة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين وأصحاب التجمعات الحيوانية والمزارع.