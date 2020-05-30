تأجيل دعوى استثناء المحاميين من قرار حظر التجوال لـ 8 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء من استثناء المحامين من حظر التجوال لجلسة 8 أغسطس المقبل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق، إنه جرى استثناء الصحفيين والإعلامين والأطباء والممرضين من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم في حين لم يجر استثناء المحامين للقيام أيضا بأداء أعمالهم وعد استثناء المحامون مخالف للدستور، والقانون الذي ساوى بين كل المواطنيين، كما أنه مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893، التي أكدت أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنيين وحريتهم والحضور عن ذوي الشان للدفاع عنهم.

كما أكدت هذه المواد من قانون المحاماة على لا يجوز القبض على محامي أو حبسة احتاطيا في أثناء أداء عمله، مشيرة إلى أن المحامين لا بد أن يكونوا مع المتهمين في أثناء التحقيق معهم سواء في أقسام الشرطة أو النيابات وهذة التحقيقات قد تكون مسائية أي في أثناء حظر التجوال.