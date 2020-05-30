البحيرة تستعد لصرف المعاشات بفتح المدارس ومنافذ جديدة

أعلنت محافظة البحيرة، فتح جميع المدارس التى تقع بجوار المكاتب البريدية المنتشرة بنطاق المحافظة لصرف المعاشات لمستحقيها، اعتبارا من الإثنين المقبل، مع توفير أماكن بكل مدرسة مزود بمقاعد متباعدة، وعمل التنظيم المناسب وتيسير الإجراءات ومنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر.

آتي ذلك بالتنسيق المتكامل بين مديرية التربية والتعليم والبريد، مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا، قبل وبعد صرف المعاشات، مع ضرورة ارتداء جميع المواطنين المستحقين للصرف وكذا العاملين والموظفين للكمامات ضمن الإجرءات الوقائية التي تتم.

يذكر أنه تم تحديد أيام لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق، لمنع تكدس المواطنين، حيث من المقرر أن يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الاثنين والثلاثاء (1 - 2 ) يونيو، والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأربعاء والخميس (3 - 4) يونيو، وأكثر من ألفين جنيه حتى ثلاثة آلاف جنيه يتم الصرف يومي الأحد والإثنين (7 - 8) يونيو.

كما سيتم الصرف لمن يستحق أكثر من 3 آلاف جنيه، ومن لم يستطع أو لم يصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارا من الثلاثاء 9 يونيو.