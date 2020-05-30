مقتل 15 على الأقل في هجوم بشمال بوركينا فاسو

قالت حكومة بوركينا فاسو، اليوم، إن 15 شخصا على الأقل قُتلوا بعد هجوم على رَكب يضم تجارا في بلدة بشمال البلاد يوم الجمعة.

وأضافت الحكومة، في بيان، أن الهجوم الذي نفذه مجهولون أسقط عددا من المصابين أيضا إضافة إلى وجود كثير من المفقودين، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتحارب بوركينا فاسو مسلحين لهم صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية منذ 2017.

وقتل المئات في العام المنصرم في البلاد، كما اضطر نحو نصف مليون للفرار من منازلهم بسبب الهجمات التي أججت أيضا توترات عرقية ودينية.

وقالت القوات المسلحة الخميس، إن القوات دمرت معسكرا للمتشددين في إقليم آخر بشمال البلاد. وأشارت إلى أن عشرة مسلحين وجنديا قتلوا خلال العملية.