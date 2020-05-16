مقتل 30 إرهابيا على حدود مالي مع بوركينا فاسو

أعلنت القوات المسلحة في مالي، مقتل 30 إرهابيا على الحدود مع بوركينافاسو، وذكر الجيش المالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم - أنه تم ضبط 25 دراجة نارية ومواد ومعدات مهمة مع الإرهابيين.

وتتعرض النقاط العسكرية عند المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينافاسو باستمرار لهجمات إرهابية من قبل جماعات نشطة هناك.

وأصيب ستة جنود من الجيش المالي، في وقت سابق، أثر تعرضهم لهجوم من الجماعات الإرهابية، في منطقة "اديانغورو" وسط مالي.

وأوضح الجيش، في بيان، أنه جرى نقل الجنود الجرحى إلى المستشفى، وجرى تسجيل خسائر مادية، مشيرا إلى أنه جرى استعمال الطيران الحربي في ملاحقة الإرهابيين.