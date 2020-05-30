حسن حسني عن نجوم "مسرح مصر": مغرورين.. ومصطفى خاطر أهمهم

يعد الفنان حسني حسني، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا، من أحد نجوم المسرح، إذ قدّم أعمالًا لاقت إعجاب الجمهور، لعل أبرزها "حزمني يا" و"عفروتو" و"بيت المرحوم" و"الكابوس".

وأبدى حسن حسني، رأيه في أحدث التجارب المسرحية "مسرح مصر"، وذلك خلال حواره مع الناقد الفني طارق الشناوي، والذي نُشر في كتاب "المشخصاتي" إحدى الإصدارات المطبوعة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

ووصف حسن حسني، نجوم "مسرح مصر"، قائلًا: "هؤلاء الشباب ليسوا أذكياء، عندما ينجح أحدهم ينجم نفسه قوي، ويعتقد أنه خلاص أصبح نجم.. أنا لا أعتقد أن أحدهم سيأخذ النجومية ويجري بها.. غرور رهيب.. لا يوجد بينهم موهبة حقيقية سوى مصطفى خاطر.. أما علي ربيع مع احترامي له، لا أعتبره كوميديان بالمعنى الحقيقي لتوصيف الكوميديان".

وتابع: "الغرور يقتل الفن والموهبة، الفنان الحقيقي يحسب خطواته جيدًا ولا يتعجل الصعود.. أخذوا فرصًا كثيرة كأبطال ولم يحققوا النجاح المرجو".

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا.