مطروح تمنع دخول الموظفين والمواطنين للمصالح الحكومية دون كمامات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدم السماح بدخول أي من العاملين والمواطنين إلى داخل الجهات الحكومية، إلا بارتداء الكمامة.

وناشد "شعيب"، اليوم السبت، بضرورة التزام جميع أهالي مطروح بالإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، مشددًا على ضرورة ارتداء جميع المواطنين للكمامة عند دخول الأماكن العامة كالأسواق والمحلات ووسائل النقل والمواصلات وغيرها.

ونبه المحافظ على رؤساء المدن الثمانية ورؤساء المصالح الحكومية بنطاق مطروح، بمتابعة التزام جميع العاملين العائدين من إجازة العيد من خارج المحافظة بعزل أنفسهم لمدة أسبوع، مع متابعتهم بصفة مستمرة، والتنبيه عليهم بالتوجه إلى أقرب مستشفى مختصة حال ظهور أي أعراض مرضية.