انتشار الكمائن في شوارع الجيزة لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات

شنت أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع إدارات المرور، حملات مكبرة على مستوى الأحياء.

وانتشرت الكماين في الشوارع والميادين لإيقاف السيارات وسحب تراخيص غير الملتزمين بارتداء الكمامة إجباري وتطبيق غرامة مالية.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون أرتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور بأستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

وطالب محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مؤكداً على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصاً على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا راشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بارتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.