"ملوهمش حد في الدنيا".. تعافي 3 أيتام رضع من كورونا في الإسكندرية

حالة من الفرحة انتابت مستشفى العجمي العام للحجر الصحي في الإسكندرية، اليوم، بعد خروج وتعافي 3 أطفال رضع كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة مرفت السيد مدير مستشفي العجمي العام غرب الإسكندرية، إنه جرى شفاء 3 أطفال رضع كانوا أصيبوا بفيروس كورونا، أعمارهم تتراوح بين شهر وشهرين، ينتمون لدار "المعثور عليهم" للأيتام، حيث تلقوا العلاج داخل الحضانة بالمستشفى.

وأكدت مشرفة الدار التي تسلمت الأطفال داخل سيارة الإسعاف، أن الصغار ليس لهم أحد بالدنيا غير الأطباء والممرضين والعاملين بالدار، مشيدة بالتفاف الأطباء ومديرة المستشفى حولهم ورعايتهم مثل أبنائهم.

واوضحت أن الأطفال حالتهم الصحية جيدة، وتماثلوا الشفاء وجار نقلهم إلى الدار ورعايتهم.