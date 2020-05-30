براءة الرئيس النمساوي وزوجته من انتهاك قانون الحظر لوباء كورونا

أعلنت جهات التحقيق النمساوية براءة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين من انتهاك قوانين الحظر الخاصة بوباء كورونا.

وقالت مصادر قضائية، اليوم، إن الرئيس والسيدة الأولى دوريس شميداور، اللذين تم تحرير محضر ضبط لهما قبل أيام لم ينتهكا حظر التجول الخاص بوباء كورونا حيث اتضح من الناحية القانونية سلامة موقفهما.

وأضافت المصادر أن الرئيس وزوجته عندما ضبطتهما الشرطة النمساوية كانا في حديقة المطعم وليس داخل المطعم ولايوجد ما يمنع قانونا من بقائهما في الحديقة بعد توقيت إغلاق المطاعم وهو الحادية عشر مساء.

وأشارت المصادر إلى أن محامي الرئيس النمساوي دفع بذلك استنادا إلى لائحة تشغيل المطاعم التي لم تمنع البقاء في الحديقة بعد مواعيد الإغلاق لافتا إلى أن القانون يحظر دخول زبائن جدد إلى المطعم بعد مواعيد الحظر.

يذكر أن الشرطة النمساوية طالبت مالك المطعم بسداد غرامة قدرها 30 ألف يورو وقد عرض الرئيس النمساوي تحملها.