بالأسماء.. "الصحة" تخصص 15 مستشفى عزل بمحافظة الغربية

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية أسماء مستشفيات العزل بمحافظة الغربية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسماء مستشفيات العزل بمحافظة الغربية

ـ مستشفى المحلة الكبرى العام.

ـ مستشفى زفتى العام.

ـ المجمع الطبي بطنطا.

ـ مبرة المحلة.

ـ مستشفى المنشاوي العام.

ـ مستشفى سمنود المركزي.

ـ مستشفى قطور المركزي.

ـ مستشفى بسيون المركزي.

ـ السنطة المركزي.

ـ مستشفى إبيار المركزي.

ـ مستشفى صدر المحلة.

ـ مستشفى صدر طنطا.

ـ مستشفى حميات طنطا.

ـ مستشفى حميات المحلة.

ـ مستشفى مبرة المحلة.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنّ الوزارة بدأت تجهيز 320 مستشفى، دخل الخدمة 76% الأسبوع الماضي، والباقي يدخل الخدمة بالكامل خلال أيام لاستقبال الحالات المشتبه بها، وإجراء الفحوصات اللازمة وعلاج المرضى، حتى حالات المرضى المتوسطة.