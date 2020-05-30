ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1191 حالة في لبنان

أعلن لبنان، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 1191 حالة بعد تسجيل 19 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، إنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمر عدد الوفيات مستقرا عند 26 حالة وفاة.

وأشارت الى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 708 حالات شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1837 فحصا.

كانت الحكومة اللبنانية قررت تمديد حالة التعبئة العامة حتى السابع من يونيو المقبل، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.