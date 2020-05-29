رئيس "اتصالات البرلمان": 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والنائب عن دائرة طوخ وقها في محافظة القليوبية، ظهور 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بناء على خريطة وزارة الصحة بالإصابات على مستوى المحافظة.

وأضاف النائب في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن خريطة الإصابات كالتالي 22 حالة في مركز ومدينة طوخ، وحالتين مدينة قها و11 حالة بمركز ومدينة بنها و3 حالات مركز ومدينة كفر شكر، و7 حالات بمركز ومدينة شبين القناطر، و12 حالة بمركز ومدينة الخانكة، و8 حالات بمركز ومدينة الخصوص، و13 حالة بمركز ومدينة شبرا، و5 حالات بمركز ومدينة قليوب، و5 حالات بمركز ومدينة القناطر الخيرية.

وأكد النائب أن هذا ما تم حصره وتسجيله رسميا بعد ظهور نتائج إيجابية الحالات، قائلا: "ونؤكد أن الهدف هو اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الاختلاط والبعد تماما عن التجمعات".