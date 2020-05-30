البرلمان يكشف تطورات الحالة الصحية للنائب عمرو وطني بعد إصابته بكورونا

كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، تفاصيل الحالة الصحية للنائب عمرو وطني، والذي تم تحويله لإحدى المستشفيات الخاصة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن حالة النائب مستقرة، ويتم التواصل معه من جانب الأمانة العامة للبرلمان، على مدار اليوم، ويتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة له الآن، خاتما حديثه: "النائب يلقي العناية المطلوبة".

وكانت الأمانة العامة للبرلمان، استطاعت توفير سرير للنائب بإحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وبذلك تكون تكاليف العلاج على حساب النائب الخاصة باعتباره مستشفى خاص.