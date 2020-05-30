زايد: نبدأ علاج كورونا قبل الحصول على المسحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن تحليل pcr ليس هو المعتمد بالنسبة لفيروس كورونا، موضحةً أن المظاهر الإكلينيكية والتحاليل والأشعة على الصدر هي الأهم، حيث يبدأ العلاج فورًا قبل الحصول على المسحة.

وأضافت خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "إحنا في مرحلة الإصالات فيها بتزيد، أي أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجات الحرارة أو إسهال هعتبر إنه كورونا، هعمله أشعة وتحاليل بتطلع في وقتها، وهنبدأ علاج كورونا لحد ما تظهر نتيجة المسحة براحتها".

وتابعت: "المسحة أداة ثانوية للتشخيص، ولما أشوف في الأشعة إن في التهاب رئوي هنبدأ في العلاج، وهو بروتوكول الوزارة، ووفرنا علاجًا للحالات البسيطة والمتوسطة".