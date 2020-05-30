السيسي يوجه بتطوير خدمات وبنية الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف

اجتمع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

"الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، فضلاً عن دور وزارة الاتصالات في احتواء تداعيات جائحة كورونا".

وجه السيد الرئيس - باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي الاحتياجات التي لم يكن من الممكن تلبيتها لولا رفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية منذ عام ٢٠١٩ بتكلفة حوالي ٣٠ مليار جنيه.

- تقديم الدعم لتوفير أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب.