آخر حاكم بريطاني لهونج كونج: رئيس الصين يجازف بإشعال فتيل حرب باردة

قال كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونج كونج لـ "رويترز"، إن الرئيس الصيني شي جين بينج يشعر بالقلق على وضع الحزب الشيوعي لدرجة أنه يجازف بإشعال فتيل حرب باردة جديدة وتهديد مكانة هونج كونج باعتبارها المركز المالي المرموق في آسيا.

وأضاف باتن أن الإجراءات الصينية العدوانية في هونج كونج تنذر بتدفق رأس المال والناس إلى خارج المدينة التي تنتقل من خلالها معظم الاستثمارات الأجنبية إلى البر الرئيسي، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ووصف باتن شي بأنه ديكتاتور يشعر بالقلق على وضع الحزب الشيوعي في الصين بعد انتقادات لإدارته لتفشي فيروس كورونا المستجد في أول الأمر والتأثير الاقتصادي لخلافاته التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال "أحد الأسباب التي تجعل شي جين بينج يثير كل هذه المشاعر الوطنية بخصوص هونج كونج وتايوان وقضايا أخرى هو أنه يشعر بالقلق أكثر من أي مسؤول آخر على وضع الحزب الشيوعي في الصين".

ولم ترد السفارة الصينية في لندن على طلب تعليق.وشهد باتن (76 عاما) إنزال العلم البريطاني في هونج كونج عند تسليم المدينة للصين عام 1997 بعد حكم بريطاني استمر 150 عاما.

كان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الحالي على قرار بسن قوانين لهونج كونج تهدف إلى الحد من العصيان والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي.

وقال باتن إن تصرفات شي تجعل مكانة هونج كونج، بوصفها المركز المالي الدولي الأول في آسيا محل تساؤل.

وتابع "إنها تثير أسئلة جدية بشأن مستقبل هونج كونج كمجتمع حر وكذلك بشأن قدرة هونج كونج على أن تظل المركز المالي الدولي الأول في آسيا".