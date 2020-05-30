صور: انطلاق فعاليات مبادرة "The clean blue" بشرم الشيخ

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مبادرة "The clean blue " بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائبة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتستمر المبادرة حتى 3 يونيو المقبل، وتهدف إلى إظهار مدينة شرم الشيخ في صورة جديدة للعالم، خاصة قاع البحر والشواطئ، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتجهيز شرم الشيخ كمدينة خضراء.

وقالت نائبة المحافظ، أنه جاري توثيق كل ما يحدث الآن من تغيرات بيئية بالمدينة، ومقارنتها بالسابق وتكوين قاعدة بيانات عن حالة الاحياء المائية، للوصول إلى بروتوكولات جديدة في مجال التعامل مع البحر والمحميات، وأماكن الغوص بصفة عامة، واستخدامها في التسويق الخارجي والداخلي لمدينه شرم الشيخ في ثوبها الجديد.

وأوضحت المهندسة إيناس أن برنامج المبادرة، يضم حملة لتنظيف قاع البحر و مواقع الغوص المختلفة داخل وخارج المياه، من خلال خطة مسبقة من قبل الفرق المشتركة من المتطوعين بالتصوير، وتحضير مواد علمية مصورة داخل وخارج المياه.

وأكدت أنه جاري العمل على استخدام هذه المواد العلمية في التسويق الإعلامي للمدينة، داخل وخارج مصر تحت شعار المحافظة، وتوفير مخطط عن عوامل الأمن والسلامة داخل وخارج البحر، وتطبيقه العملي على أرض الواقع، ليكون دليل مرئي للزائرين.

كما سيجرى تعميم هذه المبادرة بكل شواطئ المدينة، وتصويرها وإنتاج فيديو للعرض على وسائل الإعلام المختلفة، وذلك في إطار التنسيق بين مجلس مدينة شرم الشيخ، وغرفة سياحة الغوص، والأنشطة البحرية، وشرطة المسطحات المائية، وجهاز شئون البيئة، والإدارة الصحية، وجرى إصدار كافة الإجراءات الاحترازية لاستئناف نشاط رحلات الغوص والأنشطة البحرية.