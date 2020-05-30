المحجوب: القوات المسلحة الليبية مستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن القوات المسلحة مستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية الخطرة في عملياتها العسكرية.

وأضاف المحجوب، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إن أكثر من 10 آلاف مرتزق أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا.

وأوضح المسؤول العسكري الليبي: القوات المسلحة اتبعت نمطاً جديداً في عملياتها التعبوية.

المحجوب: نجحنا في القضاء على أكثر من 26 من القيادات الإرهابية

وتابع: "ننفذ حاليا كمائن مباشرة وغير مباشرة للقضاء على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة".

وواصل المحجوب قائلا: "نجحنا في القضاء على أكثر من 26 من القيادات الإرهابية وقيادات المرتزقة في عمليات طرابلس مؤخراً".

وأضاف المحجوب، أنه تم إلقاء القبض على 22 من المرتزقة والميليشيات وسقوط عشرات القتلى والجرحى منهم وغنم 8 عربات مسلحة ومدرعتين تركيتين في معارك طرابلس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارالمحجوب، إلى أنه تم القضاء على أكثر من 140 من المرتزقة السوريين خلال اليومين الماضيين في عمليات طرابلس.