اعتبارا من اليوم.. استعدادات محافظة القليوبية للتعايش مع كورونا

اعتمدت محافظة القليوبية، عددا من الإجراءات الإحترازية، المقرر البدء في تطبيقها، اعتبارا من اليوم، في إطار بدء التعايش مع فيروس كورونا المستجد، في كل الدواوين الحكومية ومجالس المدن والمواصلات العامة، وأهمها ارتداء الكمامة.

وأصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام، لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها، أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها، وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة، دون ارتداء الكمامة.

وتلتزم إدارات الأمن والشؤون الإدارية، بكل المصالح الحكومية، بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم، وفى حالة المخالفة، يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المسؤول عن تلك المخالفة.

كما أكد على عدم السماح لأي مواطن، ركوب أو الوقوف في مواقف تحميل بدون كمامة، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للغرامة 4 آلاف جنيه.

وفي جامعة بنها، أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، قرارا بحظر دخول أي فرد من منسوبي جامعة بنها، أو من خارجها، لأي من منشآت الجامعة، سواء الإدارة أو الكليات والمستشفيات الجامعية، أو أي وحدة أخرى من وحدات الجامعة، دون ارتداء الكمامة، اعتبارا من اليوم.

وقال رئيس جامعة بنها، إن القرار يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وأكد السعيد، على إدارات الأمن والشؤون الإدارية، تنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم، وفى حالة المخالفة، يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المسؤول عن تلك المخالفة.