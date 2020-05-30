حملات وتعقيم ومحاضر.. ملامح أول أيام عودة الحياة تدريجيا مع كورونا

بدأت اليوم البلاد مرحلة عودة الحياة تدريجيا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، أنه اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، سيجري البدء في إجراءات عودة الحياة إلى طبيعتها في عدد من القطاعات، مثل الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب، مع إجراءات احترازية، وفرض حظر التجوال من اليوم السبت، من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا، لمدة أسبوعين.

وشهد اليوم، عودة حركة القطارات والمترو ووسائل النقل الجماعي حتى الثامنة مساء، وفتح المحلات، وارتداء الكمامات إجباريا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.

السائقون والركاب بالكمامة في ميدان عبدالمنعم رياض

وفي أول أيام عودة الحياة التدريجية، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، موقف عبدالمنعم رياض؛ لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي.

تعقيم المترددين على محاكم مجلس الدولة

بينما قال المستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة، إنَّه يجري تعقيم جميع المحامين الذين يدخلون إلى المحاكم من أجل منع التزاحم الاجتماعي ومنع انتشار الفيروس، لافتًا إلى أنَّ دخول المحاكم يكون لأصحاب الشأن فقط، مؤكّدًا أنَّ العودة للعمل تستدعي صدور الأحكام التي كانت مؤجلة.

وأشار إلى أنَّ رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإلزام جميع القضاة والعاملين في المجلس المترددين على المباني الخاصة بمجلس الدولة سواء بالقاهرة أو الأقاليم، بارتداء الكمامات التزاما بقواعد الدولة، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ما زالت مستمرة حتى الآن بالمجلس، سواء كانت بالتعقيم أو الاطمئنان على المترددين على مقر المحاكم.

إعادة فتح المحلات والمولات.. والكمامة "إجباري" في المنشآت الحكومية

وعادت جميع المحال التجارية والحرفية إلى التعامل مع الجمهور، من محال بيع السلع، وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، على أن تغلق الساعة الخامسة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وتنفيذا لقرارات الحكومة والمحافظات، يلزم المواطنين وجميع العاملين داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعي والأماكن المغلقة، بارتداء الكمامات، ومنع دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على صحة العامة، وتولى مسؤولو المحافظات تنفيذ تلك القرارات.

السكة الحديد تواجه الزحام بقطارات إضافية

وبالنسبة للسكة الحديد، وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بالدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية في بعض المحطات، بالتزامن مع عودة تشغيل قطارات السكة الحديد، وعودة الموظفين من إجازات عيد الفطر المبارك.

قد تقرر أن تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل قطاري 911 على خط القاهرة الإسكندرية، ليقوم من محطة القاهرة الساعة العاشرة صباحًا، والعودة بقطار 3920 على خط الإسكندرية القاهرة، ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة الرابعة وعشرة دقائق ظهرًا.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم، موضحة أن الزحام الذي شهدته بعض عربات القطارات اليوم، بسبب استئناف حركة القطارات بعد توقفها لمدة 6 أيام، والضغط الكبير من الركاب من العائدين من رحلات العيد، وأيضا العائدين لعاملهم، إضافة إلى عدم التزام بعض الركاب بتوقيتات قيام الرحلات من المحطات.

محاضر لغير الملتزمين بالكمامة

ونفذ اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لتفعيل قرار الحكومة بارتداء الكمامة للمواطنين، حفاظا على الصحة العامة، حيث جرى تحرير 18 محضرا لغير الملتزمين بالقرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.