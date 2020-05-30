مصادر: تحويل النائبة نشوى الديب لمستشفى العجوزة بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا

كشفت مصادر برلمانية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تحويل النائبة نشوي الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لمستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر، إن النائبة شعرت بأعراض الإصابة بالفيروس من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال، وتواصلت مع البرلمان ووزارة الصحة لمساعدتها في نقلها لإحدى مستشفيات العزل، وهو ما تم بالفعل بانتقالها لمستشفى العجوزة.

من جانبه، رفض الدكتور رامي عادل، مدير مستشفى العجوزة، التعليق علي خبر إصابة النائبة قائلا: "غير مسموح الحديث عن حالة أي مريض".

يذكر أن هذه هي الإصابة الثالثة داخل البرلمان بعد النائبة شيرين فراج والنائب عمرو وطني.