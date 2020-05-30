حسني: هيدروكسي كلوروكين فعال في علاج كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، إن التغيير في بروتوكولات العلاج لا يكون لحظيًا أو انفعاليا لكنه يكون ناتجًا عن دراسات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن مصر مازالت تستخدم هيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة، مؤكدًا أنه أثبت فاعلية لدى معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأردف أنه خلال أسبوع ستعيد الدول استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين، مؤكدًا أنه فعال ويأتي بنتائج مبشرة في حالة الاستخدام المبكر.

وحول دواء التاميفلو، قال إنه كان يجرى استخدامه لأن المرض ظهر في شهر فبراير بسبب زيادة أعداد الإنفلونزا، مردفًا أنه ليس مساعدًا في الشفاء من المرض.

وأكد أن هناك أبحاث مصرية خالصة على الأدوية، سيتم الإعلان عن إضافتها لبروتوكول علاج كورونا بمصر بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأشار إلى أن بروتوكولات التعامل مع فيروس كورونا واحدة في العالم كله، مشيرًا إلى أن أسماء شركات الأدوية تختلف، لكن المادة الفعالة واحدة.