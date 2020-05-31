"المركزي" يوسع مظلة الدعم لحماية المشروعات الصناعية والزراعية والمقاولات من خطر الإغلاق

فى خطوة جديدة لدعم القطاعات الاقتصادية وحماية المشروعات الصناعية والزراعية والخاصة بالإنشاءات من خطر الإغلاق وتسريح العمالة، أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك تقضى بإضافة رواتب وأجور العاملين إلى جانب سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار الخاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة تحت مظلة المبادرة التى تم بموجبها توفير مبلغ 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8% للقطاعات المذكورة.

ويأتى ذلك فى ضوء أعمال المتابعة المستمرة التى يقوم بها البنك المركزى بهدف اتخاذ الإجراءات الاستباقية والسريعة للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، أبرزها مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعى وما تلاها من تعليمات تم بموجبها ضم قطاعات التصنيع الزراعى والمقاولات للمبادرة.

ويأتى ذلك فى ضوء صدور تعليمات تضمنت استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

ويؤكد البنك المركزى أن تلك الإجراءات تهدف إلى مساعدة القطاعات الاقتصادية فى توفير التمويل اللازم لسداد أجور ورواتب العاملين بهدف الحفاظ على العمالة فى ظل الظروف الحالية، بالإضافة إلى سداد بعض المستحقات التى تمكنها من الاستمرار فى النشاط، لحين انتهاء الأزمة، ساعياً لتخفيف الأعباء على الشركات فى ظل حالة الركود التى تشهدها السوق العالمية.