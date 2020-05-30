صور.. الشريف لـ"الإسكندرنية": أنا مسؤول أمام الله عنكم ولن أسمح بتقصير

شن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بعدد من الأحياء لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالشوارع والأماكن العامة والكورنيش ووسائل النقل العام.

يأتي ذلك مع بداية أول يوم عمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لرصد مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة؛ شدد المحافظ على المواطنين مستقلي وسائل النقل العام والمتواجدين بالأماكن العامة بضرورة التزامهم بارتداء الكمامات، حرصًا على سلامتهم. قائلًا "أنا مسؤول أمام الله عنكم، وعن سلامتكم، ولن أسمح بأى تقصير في ذلك، وسأذهب بنفسي إلي كافة الأماكن بالإسكندرية، من شرقها لغربها، للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوافر الكمامات بسعر مناسب للمواطن البسيط".

وأوضح الشريف أن محافظة الإسكندرية قامت بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، لتطبيق الغرامة الفورية لمن يمتنع عن ارتداء الكمامات من المواطنين، لافتًا إلى أن الغرامة تصل إلى 4 آلاف جنية.

وطالب المواطنين بالتكاتف مع الدولة لنشر الوعي المجتمعي، والتعريف بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ في الجولة؛ كل من اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية.