فيديو.. "الوزراء": المواطن غير ملزم بالكمامة في الشارع "مفيش عقوبة"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل الأماكن المغلقة يكون ارتداء الكمامة إجباري بها، سواء البنوك أو الشركات الحكومية والخاصة والجامعات والمحال التجارية المنفصلة أو في المولات، والمولات والأسواق المفتوحة ملزمة بارتداء الكمامة، والبائعون بالأسواق مجبرين على ارتداء الكمامة، والمواطنين أيضا.

وأكد "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من يمشي في الشوارع غير مجبر أو ملزم بارتداء الكمامة، وليس عليه عقوبات قانونية.

وشرح "سعد" أنه ليس هناك اجتماع غدا، لخلية الأزمة، وسيكون في وقت لاحق هذا الأسبوع، ولكن غدا سيكون هناك اجتماع للخلية الطبية والعلمية.