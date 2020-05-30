بريطانيا تسجل 215 وفاة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم، تراجعا ملموسا لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 215 حالة جديدة مقابل 324 في إحصائية أمس الجمعة.

وأفادت الحكومة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 215 شخصا لتصل إلى 38376 حالة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتشهد بريطانيا تقلبات في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 26 مايو 134 حالة، وقفز في 27 مايو إلى 412 وفاة، ليتراجع لاحقا إلى 377 في 28 مايو، وإلى 324 في 29 مايو.

وسبق أن أعلنت الحكومة أن حصيلة الوفيات، مع أخذ حالات "COVID-19" المشتبه فيها بعين الاعتبار، تجاوزت 48000.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وعلى الرغم من أن المؤشرات الخاصة بالوفيات والإصابات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.