بريطانيا تسجل 324 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم، تسجيل 324 وفاة جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في تراجع للمؤشر مقارنة مع إحصائية أمس الخميس، حيث تم رصد 377 حالة.

وأشار وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في مؤتمر صحفي، إلى ارتفاع حصيلة المتوفين جراء كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 324 حالة، لتصل إلى مستوى 38161.

وتشهد بريطانيا تقلبات ملموسة في معدل الوفيات اليومية بكورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 26 مايو 134 حالة، وقفز في 27 مايو إلى 412 وفاة، ليتراجع لاحقًا إلى 377 في 28 مايو.

وأشار سوناك مع ذلك إلى أن حصيلة الوفيات، مع أخذ حالات "كوفيد 19" المشتبه فيها بعين الاعتبار، تجاوز 48000.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وعلى الرغم من أن المؤشرات الخاصة بالوفيات والإصابات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.

إسبانيا تسجل حالتي وفاة بالوباء خلال يوم

وفي إسبانيا، سجلت السلطات، حالتي وفاة جراء كورونا المستجد، بعد أن شهدت البلاد تراجعًا كبيرًا لهذا المؤشر على مدار الأيام الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات جديدة نشرتها اليوم، إلى رتفاع حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بحالتين اثنتين، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة إلى 27121 شخصا.

وتشهد إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطًا مستمرًا لمؤشر الوفيات الناجمة عن الوباء، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحد في إحصائيات 27 و28 مايو.

وسجلت إسبانيا بالتالي 4 وفيات خلال الأيام الـ3 الأخيرة، وتم رصد 39 حالة خلال الأيام الـ7 الماضية، وذلك بعد تجاوز هذا الرقم على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إسبانيا إلى 238564

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 658 حالة جديدة، مقابل 1137 أمس 28 مايو، لتصل الحصيلة العامة من 237906 إلى 238564.

وأوضحت الوزارة أن بيناتها قد تشهد تقلبات معينة خلال الأيام القريبة نظرا لبدء استخدام الحكومة أسلوبا جديدا لتسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتحتل إسبانيا المرتبة الخامسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، وكذلك الخامسة من حيث الإصابات.

إيطاليا تسجل 87 وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 87 وفاة و516 إصابة جديدة كورونا المستجد، مقابل 70 وفاة و593 إصابة سجلت أمس الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي إلى 33 ألفا و229 حالة، وهو ثالث أعلى معدل بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 232 ألفا و248، وهو سادس أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، وروسيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والبرازيل.

واستمر انخفاض عدد الأشخاص المتواجدين في وحدات العناية المركزة من 489 أمس الخميس إلى 475 اليوم الجمعة.

وكانت مقاطعة لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررًا من كورونا بإيطاليا، دعت إلى توخي الحذر بشأن إعادة فتح المدينة المنتظر في 3 يونيو، في حين ترددت أنباء عن إمكانية تأجيل موعد تخفيف القيود.