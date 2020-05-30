 توفير مبردات مياه وتركيب كاميرات بلجان الثانوية العامة في كفر الشيخ

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جاهزية المديرية والمدارس لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرة إلى تركيب كاميرات وتوفير مبردات مياه بجميع لجان الثانوية العامة.

وفي سياق آخر، أوضحت "كشك" أنهه سيتم الإعلان عن تقديم التظلمات للصف الثالث الإعدادي، بحيث يكون لكل إدارة يوم محدد.

وأشارت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على العاملين بالتربية والتعليم، وكذلك المواطنين المترددين على المديرية والإدارات التعليمية، مشددة على كل العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بعدم التوجه لديوان المديرية إلا بخط سير من الجهة القادم منها.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وجهت بتقديم كافة الطلبات الخاصة بالمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمركز التكنولوجي التابع للمديرية، والذي يقع أول طريق صبري القاضي، في ظل اتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، على أن يحصل المواطن على الرد على خدمته في اليوم الثاني لتقديمه للطلب.