استاذ أمراض صدرية عن تبادل الكمامات بين الأشخاص: أخطر حاجة في الدنيا

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن التجمعات في العيد وتجاهل التعليمات ساهم في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، مضيفة: "لو فيه حد لبس كمامة شخص تاني ده يعتبر أخطر حاجة في الدنيا، بينقل الأمراض بشكل مباشر لجهازه التنفسي، ده أداه شخصية، مينفعش إحنا نتبادلها".

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك طرق صحية لارتداء الكمامة، أهمها تغطية جزء الوجه، من أعلى الأنف حتى اللحية، "لما نيجي نقلعها لها طرق معينه، تتقلع من جوه لبرا من غير ما ألمس السطح الخارجي، وتترمي في أماكن مخصصة لأنها نفايات خطيرة".

وتابعت: "الكمامة مهمة جدا كنوع من أنواع الحماية، لأن الفيروس ينتقل عن طريق الرزاز، عن طريق الكلام أو العطس، الرزاز ممكن ينتقل لحد تاني يدخل عن طريق الجهاز التنفسي، يبتدي ينقل المرض للشخص اللي قدامه، لو أنا كمريضة لبست الكمامة بمنع الرزاز بتاعي يوصل لحد سليم".