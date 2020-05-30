متحدث الوزراء: ندرس عودة الطيران في النصف الثاني من يونيو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم النظر في العودة التدريجية للرحلات الجوية، وقد تكون العودة في النصف الثاني من يونيو، وخلال النصف الأول من شهر يوليو، وهناك بعض شركات الطيران العالمية أعلنت أنها تستعد لاستئناف رحلاتها لمصر في يوليو لأنهم توقعوا أن مصر ستتخذ إجراءات للعودة التدريجية للملاحة الجوية.

وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، على أن الفترة الماضية العمل كان جاريا على تطبيق تجريبي للإجراءات الاحترازية التي تتم في المطارات وهي التي تم تطبيقها في الطيران الداخلي، سواء داخل الطائرة والسعة القصوى لها، والتباعد بين الركاب في صالات المطارات وأثناء النزول وغيرها.

وأشار سعد إلى أن التوجهات الدولية تتجه لفتح المطارات في شهر يوليو المقبل، وأوروبا ستفتح الملاحة الدولية 15 يونيو، مابين الدول الأوروبية في دول منطقة "شنجن".